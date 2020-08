Roma: Marattin (Iv), non sosterremo mai la ricandidatura della Raggi come sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibile ricandidatura di Virginia Raggi a Sindaco di Roma, il vicepresidente dei deputati di Italia Viva, Luigi Marattin, ha dichiarato: "Non sosterremo mai la ricandidatura della Raggi, ma non per questioni ideologiche. Basta guardare come Roma viene amministrata e tutte le potenzialità che vengono sprecate, il giudizio è netto sulla base dei fatti non sulla base di simpatia, antipatia o alchimie politiche". Intervenuto questa mattina ad "Agorà Estate" su Rai3, Marattin ha aggiunto: "Roma è una capitale europea che non ha un'amministrazione alla sua altezza ed ha bisogno di qualcuno che lo faccia".(Rin)