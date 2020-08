Mali: presidente Keita presiede cerimonia giuramento nuovi giudici della Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ha presieduto la cerimonia di giuramento dei nuovi giudici della Corte costituzionale, nominati la scorsa settimana nel tentativo di porre fine alla crisi politica nel paese. I nove giudici hanno prestato giuramento durante una cerimonia che si è tenuta nel palazzo presidenziale, nella capitale Bamako. Lo riferisce la stampa locale. Nel tentativo di rispondere alle pressioni dell'opposizione ed avviare un dialogo capace di stemperare le tensioni nel paese, lo scorso 12 luglio Keita aveva sciolto la Corte costituzionale, richiesta più volte avanzata dagli oppositori: questi chiedevano in effetti di nominare nuovi membri nel più alto organo giudiziario del paese, ritenuto troppo vicino al potere. In un discorso televisivo trasmesso in diretta televisiva, Keita aveva in quell'occasione spiegato che la decisione di sciogliere la Corte costituzionale “porterà (...) a chiedere alle autorità competenti la designazione di membri in modo che una Corte costituzionale ricostituita aiuti rapidamente a trovare soluzioni alle controversie risultanti dalle elezioni legislative”. Lo scioglimento della Corte costituzionale e la rimozione di almeno nove giudici era uno degli obiettivi dei dimostranti - fra i quali capi religiosi, personalità del mondo politico e della società civile - dopo che l'organismo aveva invalidato i risultati di una trentina di seggi alle elezioni legislative dello scorso marzo. (segue) (Res)