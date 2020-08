Mali: presidente Keita presiede cerimonia giuramento nuovi giudici della Corte costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese affronta una severa crisi politica, sfociata a giugno in un'ondata di proteste promosse dal Movimento del 5 giugno (M5-Rfp), la piattaforma dell'opposizione promotrice delle proteste e guidata dall'influente imam Mahmoud Dicko. Quest'ultima ha respinto di recente una proposta di accordo proposta dai mediatori regionali della Comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale (Cedeao), volta a porre fine alla crisi politica in atto nel paese. Guidata dall'ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, la delegazione aveva proposto alla Corte costituzionale del Mali di riesaminare le contestate elezioni parlamentari del marzo scorso e la creazione di un governo di unità che includa anche i membri dell'opposizione e della società civile. Nel respingere le raccomandazioni del blocco regionale, la piattaforma ha affermato che “(la Cedeao) è venuta a ribadire il suo sostegno a Keita e a minacciare l'M5-Rfp. Tutto ciò che vogliono è la loro visione, la visione di Keita, ma non la nostra”, ha affermato in una nota il portavoce della coalizione, Nouhoum Togo, il quale ha annunciato nuove proteste finché il capo dello Stato non si sarà dimesso. (Res)