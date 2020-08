Usa: Trump vuole rinviare summit G7 all’indomani delle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri, 10 agosto, di voler rinviare il summit del Gruppo dei sette (G7) originariamente in programma per il mese di settembre a dopo le elezioni presidenziali Usa, che si terranno all’inizio di novembre. “Sono molto propenso a organizzare (il summit) in una qualche data dopo le elezioni”, ha detto Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Inizialmente avevamo in programma di farlo a settembre. (…) Potremmo organizzarlo tramite una teleconferenza o di persona, ma ora come ora suggerirei di rinviare a una data successiva alle elezioni, quando avremo un po’ più tempo per pensarci, perché stiamo parlando di un evento importante. Il G7 è molto importante”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che rinviare il summit all’indomani delle elezioni consentirà anche di evitare polemiche politiche strumentali. Il presidente Usa ha ribadito anche l’intenzione di invitare rappresentanti di paesi che non sono parte del Gruppo delle maggiori economie industrializzate, come ad esempio la Corea del Sud. (Nys)