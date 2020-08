Corea del Sud: esportazioni in calo del 24 per cento all’inizio di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato un crollo del 24 per cento su base annua nei primi 10 giorni del mese di agosto, secondo i dati pubblicati oggi, 11 agosto, dall’ente statistico ufficiale di quel paese. Le spedizioni in uscita dal paese nei primi 10 giorni del mese sono ammontate a 8,7 miliardi di dollari, contro gli 11,4 miliardi di dollari nel medesimo periodo del 2019. La media giornaliera delle esportazioni ha registrato un calo del 13 per cento annuo a 1,25 miliardi di dollari. Le esportazioni di semiconduttori, una delle principali voci dell’export sudcoreano, sono calate del 6,8 per cento annuo; quelle di prodotti petrolchimici ed apparecchi elettronici wireless sono crollate rispettivamente del 46 e del 44 per cento. Le esportazioni verso i principali mercati esteri della Corea del Sud, Stati Uniti e Cina, sono calate rispettivamente dell’11 e del 22 per cento. (segue) (Git)