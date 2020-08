Indonesia: agricoltori Sumatra marciano sino a Giacarta in segno di protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di agricoltori indonesiani della provincia della provincia di Sumatra Settentrionale hanno marciato per centinaia di chilometri sino a Giacarta, chiedendo un intervento diretto del presidente, Joko Widodo, dopo l’espropriazione dei terreni da loro coltivati. Gli agricoltori hanno percorso a piedi 1.812 chilometri in 45 giorni, ha dichiarato un loro rappresentante sindacale, Aris Wiyono. Da anni i coltivatori sono impegnati in una contesa legale con l’azienda di Stato Pt Perkebunan Nusantara II (Ptnp II); dopo il loro arrivo a Giacarta gli agricoltori hanno incontrato una delegazione dell’azienda, del ministero delle Imprese della Camera dei rappresentanti, da cui però non è parsa emergere alcuna soluzione alla disputa. La disputa coinvolge due comunità rurali nella reggenza di Deri Serdang, ma è solo la punta dell’iceberg di dispute analoghe in corso in tutto il paese, anche in relazione agli espropri nei terreni destinati allo sviluppo infrastrutturale del paese. (Fim)