Malta: omicidio Caruana Galizia, aperta indagine su pubblicazione online di alcune intercettazioni

- La polizia maltese sta indagando sulla pubblicazione sulla nota piattaforma online di forum e notizie Reddit degli estratti delle registrazioni che fanno parte delle prove dell'indagine sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Cinque registrazioni fra Johann Cremona, un socio in affari dell’imprenditore sospettato di essere il mandante dell’omicidio Yorgen Fenech, e Melvin Theuma, il super testimone che ha ammesso di aver organizzato l'omicidio, sono state pubblicate durante il fine settimana su Reddit. Le clip, che durano dai 20 a 30 secondi, sono state pubblicate da un account anonimo creato sabato. La pubblicazione delle registrazioni, in quanto prove in procedimento penale, è vietata per ordine del tribunale. Gli estratti, che fanno parte di conversazioni registrate più lunghe, sembrano essere state selezionate per sollevare dubbi sull'ex commissario di polizia, Lawrence Cutajar, e sull’indagine che ha portato a Theuma, l’ex tassista che ha ricevuto la grazia in cambio della sua testimonianza, e che coinvolge Fenech nell'omicidio. Resta inteso che l'indagine sulla pubblicazione online delle registrazioni farà parte di una più ampia investigazione sull’inquinamento di diverse prove nel caso dell’omicidio di Caruana Galizia. (segue) (Res)