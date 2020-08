Malta: omicidio Caruana Galizia, aperta indagine su pubblicazione online di alcune intercettazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utente anonimo ha scritto su Reddit: “Non posso più sopportare di essere testimone della dissolutezza che si sta verificando sotto i nostri occhi. Il governo maltese perdona i criminali per pronunciare bugie". I legali di Fenech hanno insistito durante una seduta del 16 luglio affinché alcuni estratti delle registrazioni delle conversazioni fra Theuma e Cremona venissero riprodotti in tribunale, cogliendo alla sprovvista gli inquirenti che non erano a conoscenza della loro esistenza. Alcune delle registrazioni appena scoperte sono state riprodotte nella loro interezza a porte chiuse la settimana successiva. Il quotidiano “Times of Malta” ha precedentemente riportato come circa quattro ore di conversazioni registrate segretamente nell'estate del 2019 facciano dei riferimenti contraddittori sul fatto che Cutajar avrebbe ricevuto una tangente in cambio della grazia di Theuma. Sia Cutajar che Theuma negano che sia avvenuto questo “scambio”. (Res)