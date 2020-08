Energia: Uniper, sanzioni Usa al Nord Stream 2 potrebbero provocare ritardi o compromettere progetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha avuto ieri un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, per discutere della lettera inviata da tre senatori statunitensi, Ted Cruz, Tom Cotton e Ron Johnson, contro Faehrhafen Sassnitz GmbH, l'operatore del porto tedesco di Mukran. Il porto è il luogo dove vengono condotti parte dei lavori per il gasdotto Nord Stream 2. Secondo quanto confermato oggi dallo stesso Maas, nel colloquio di ieri sera con Pompeo, il ministro ha espresso "sgomento" per la posizione assunta dagli Usa riguardo il progetto energetico. Nella lettera i tre senatori Usa hanno chiesto alle autorità del porto tedesco di non sostenere la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, evidenziando che altrimenti potrebbero esercitare pressioni finanziarie. Secondo quanto riportato, nel porto di Sassnitz è ormeggiata da diverse settimane la nave Rossini che serve da base per 140 lavoratori incaricati di costruire il gasdotto: tra questi ci sarebbero cittadini italiani, russi, britannici e ucraini, trasportati ogni giorno nel vicino porto Mukran, il quartiere generale per i lavori del Nord Stream 2. (segue) (Geb)