Usa: Trump promette nuovo accordo con l'Iran in caso di rielezione

- Il presidente Trump ha promesso che, se rieletto, avrebbe raggiunto un rapido accordo con l'Iran. Lo riporta il sito "The Hill". "Quando vinceremo", ha detto Trump durante un evento privato di raccolta fondi per la sua della raccolta fondi, "avremo un accordo entro quattro settimane". Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran sono aumentate da quando Trump ha tirato fuori l'accordo nucleare del 2015, voluta dall'amministrazione Obama, che impone all'Iran di ridurre le sue scorte di uranio in cambio della revoca delle sanzioni economiche. Nel 2018, Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo e la reimposizione delle sanzioni, una mossa criticata dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dal partito democratico, mentre è sostenuta dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dall'Arabia Saudita. (segue) (Nys)