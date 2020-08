Coronavirus: Giappone e Regno Unito puntano ad alleanza globale per vaccini entro autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone, Regno Unito e altri 70 paesi puntano a formare entro il prossimo autunno un’alleanza per acquistare congiuntamente oltre 2 miliardi di dosi di vaccino contro il coronavirus entro il 2021, ottenendo condizioni economiche più favorevoli dalle compagnie farmaceutiche che li producono. L’Iniziativa, battezzata Covaz e inizialmente promossa lo scorso giugno da Giappone, Regno Unito, Germania, Francia e Unione europea, punta a raccogliere un capitale comune di circa 20 miliardi di dollari, pre-acquistando dalle case farmaceutiche i vaccini per i paesi membri, che non potranno affidarsi all’iniziativa comune per acquisti di dosi superiori al 20 per cento della loro popolazione. (segue) (Git)