Usa: governatore California, proroga sussidi disoccupazione disastroso per finanze statali

- Le finanze della California, in grave dissesto già prima della pandemia di coronavirus, sono quasi esaurite, e l’estensione dei sussidi di disoccupazione straordinari decretati dal presidente Usa, Donald Trump, causeranno “enormi difficoltà e stress economico”. Lo ha dichiarato ieri, 10 agosto, il governatore democratico di quello Stato, Gavin Newsom, tra i più insistenti nel richiedere che il Congresso sfrutti l’emergenza del coronavirus per un vasto piano di salvataggio delle città e degli Stati Usa in dissesto finanziario, molte delle quali amministrate per decenni proprio dai Democratici. La California è da sola la quinta economia del pianeta, grazie alla concentrazione dei colossi tecnologici e del web che vi operano; decenni di esperimenti socio-economici, inclusa l’estensione di onerose misure di welfare alla sempre più massiccia popolazione di immigrati irregolari, e l’esodo della classe media a causa dell’aumento della tassazione hanno però esercitato uno stress sempre più forte sulle casse dello Stato. Newsom ha assicurato ieri che lo Stato dispone di riserve finanziarie consistenti per quest’anno, ma ha avvertito che i sussidi decretati da Trump nei giorni scorsi, per aggirare l’ostruzionismo dei Democratici al Congresso, sono insostenibili per la California, che si troverebbe a spendere in sussidi 700 milioni di dollari a settimana. Il governatore ha definito “insolito” il fatto che non sia lo Stato federale ad anticipare i fondi necessari ai contributi di disoccupazione, ed ha avvertito che il quadro attuale non potrà che culminare in tagli significativi a diverse voci del bilancio statale. (segue) (Nys)