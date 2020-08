Usa: amministrazione Trump vuole commercializzare frequenze radio militari per il 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha delineato un piano per commercializzare un'ampia fascia di frequenze della radio militare in modo da essere utilizzabili nelle reti 5G di prossima generazione, cedendo alle richieste delle compagnie telefoniche. Lo riporta il "Wall Street Journal". Il piano della Casa Bianca prevede che la Commissione Federale per le Comunicazioni (Fcc) metta all'asta 100 megahertz di spettro a partire da dicembre 2021, consentendo alle aziende di telecomunicazioni come At&t e Verizon di fare offerte sulle licenze per loro. L'industria delle telecomunicazioni ha cercato a lungo i diritti per un maggiore spettro a media banda, considerato ideale per i nuovi segnali wireless di quinta generazione grazie alla sua ampia larghezza di banda e portata. "Con questo approccio dell'amministrazione, il settore privato statunitense continuerà a costruire le prossime reti 5G", ha detto il consulente tecnologico della Casa Bianca, Michael Kratsios, durante un briefing telefonico con i giornalisti. Il quadro, se adottato, permetterebbe secondo il "Wsj" un compromesso tra il Pentagono, la Fcc e altre agenzie dell'amministrazione Trump che talvolta hanno litigato sulle politiche federali per il 5G. I funzionari del dipartimento della Difesa hanno resistito in passato ai tentativi per trasferire le frequenze riservate del dipartimento al settore privato.(Nys)