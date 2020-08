Coronavirus: Usa, Trump vuole impedire l'ingresso ai cittadini statunitensi sospetti di contagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la proposta, che si basa sulle autorità legali esistenti dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), il governo potrebbe bloccare l'ingresso di un cittadino o di un residente legale negli Stati Uniti se un funzionario "ritiene ragionevolmente che l'individuo possa essere stato esposto o essere infettato dalla malattia trasmissibile". La bozza, parte della quale è stata ottenuta dal "Nyt", dice esplicitamente che qualsiasi ordine che blocchi i cittadini e i residenti legali permanenti deve "includere adeguate protezioni per garantire che non vengano violati i diritti costituzionali". E dice che i cittadini e i residenti legali non possono essere bloccati come un'intera classe di persone. I documenti non sembrano indicare per quanto tempo un cittadino o un residente legale dovrebbe rimanere fuori dagli Stati Uniti. La bozza di nota dice che il divieto di introduzione di cittadini statunitensi o di residenti legali dall'estero si applicherebbe "solo nelle circostanze più rare" e "quando richiesto nell'interesse della salute pubblica, ed è limitato nel tempo". (Nys)