Usa: sparatoria vicino la Casa Bianca, Trump sospende conferenza stampa

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stasera è stato improvvisamente evacuato da una conferenza stampa sul coronavirus a causa di una sparatoria fuori dalla Casa Bianca. Lo riporta l'emittente "Cnn". "C'è stata una vera e propria sparatoria, e qualcuno è stato portato all'ospedale. Non conosco le condizioni della persona", ha detto Trump dopo essere tornato alla sala riunioni della Casa Bianca poco dopo. "Hanno sparato al sospetto", ha aggiunto Trump. Il presdente ha detto che nessun altro è stato ferito, ma che a suo parere il sospetto era armato. La sparatoria ha avuto luogo vicino al recinto della Casa Bianca, ha detto Trump. La conferenza stampa è stata interrotta quasi subito dopo che un assistente si è avvicinato al presidente e gli ha detto che avrebbe dovuto uscire. Trump ha seguito l'aiutante fuori dalla stanza e si è rifugiato nello Studio Ovale, secondo "Cnn". I servizi segreti non hanno ancora commentato l'incidente. Trump ha detto di non essere rimasto scosso. "Il mondo è un luogo pericoloso, molto pericoloso", ha detto.(Nys)