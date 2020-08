Usa: Facebook, scoperte migliaia di pagine che diffondono la teoria del complotto QAnon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine interna di Facebook ha scoperto migliaia di gruppi e pagine, con milioni di membri e follower, che sostengono la teoria della cospirazione di QAnon, secondo i documenti interni della società esaminati dell'emittente "Nbc. I risultati preliminari dell'indagine, che sono stati forniti a "Nbc" da un dipendente di Facebook, gettano nuova luce sull'ambito di attività e sui contenuti della comunità QAnon su Facebook, in un'ampiezza inaspettata perché la maggior parte dei gruppi sono privati. I primi dieci gruppi identificati nell'indagine contengono complessivamente più di un milione di membri, con un totale di più gruppi e pagine che spingono il numero di membri e seguaci oltre i tre milioni. Non è chiaro quanta sovrapposizione ci sia tra i gruppi. Non è ancora chiaro cosa Facebook intenda fare al riguardo, secondo i documenti e due attuali dipendenti di Facebook che hanno parlato con la condizione dell'anonimato perché non erano autorizzati a discutere pubblicamente la questione. L'azienda sta valutando un'opzione simile alla sua gestione dei contenuti anti-vaccinazione, che consiste nel rifiutare la pubblicità ed escludere i gruppi e le pagine dai risultati di ricerca: un'azione che, anche nel caso di QAnon, ridurrebbe la visibilità della community. (Nys)