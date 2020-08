Usa: deficit record a 2.800 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio negli Stati Uniti è salito alla cifra record di 2.800 miliardi di dollari nei primi 10 mesi dell'anno fiscale 2020, secondo i dati diffusi lunedì dall'Ufficio del Bilancio del Congresso, un organo bipartisan. Lo riporta il sito "The Hill". "Le entrate sono state inferiori dell'1 per cento e le spese sono state superiori del 51 per cento fino a luglio 2020 rispetto allo stesso periodo di 10 mesi dell'anno fiscale 2019", ha scritto l'ufficio in una nota. Il picco di spesa deriva dagli interventi finanziari per controbilanciare l'impatto del coronavirus, dalla concessione di fondi federali per aiutare a salvare le piccole imprese e le compagnie aeree, oltre a fornire una maggiore assicurazione contro la disoccupazione per milioni di statunitensi che hanno perso il lavoro durante la recessione. (Nys)