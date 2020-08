Costa Rica: esportazioni zucchero, caffè e carne cresciute durante pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di carne bovina sul mercato internazionale sono cresciute del 49,63 per cento nella prima metà dell'anno, secondo i dati di Procomer. Questo ha garantito un avanzo della bilancia commerciale del prodotto pari a 59,2 milioni di dollari, contro i 39,6 dello stesso periodo dello scorso anno. "In queste statistiche registriamo l'aumento dell'export verso la Cina di carne bovina e suina che testimoniano gli sforzi che facciamo da anni per ottenere autorizzazioni all'esportazione di prodotti di origine animale e vegetale verso Pechino", ha detto Dyala Jimenez, che fino a venerdì 7 agosto è stato ministro del Commercio estero. L'export verso la Cina è cresciuto del 56 per cento nella prima metà dell'anno. (segue) (Bua)