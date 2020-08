Usa: dipartimento di Stato, "profondamente preoccupati" per situazione in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "profondamente preoccupati" per lo svolgimento delle elezioni presidenziali del 9 agosto in Bielorussia. Il sentimento è espresso dal dipartimento di Stato Usa in una nota firmata dal segretario, Mike Pompeo, secondo cui le elezioni "non sono state libere e corrette". Il segretario parla anche di "severe restrizioni all'accesso alle urne per i candidati, il divieto di osservatori indipendenti locali ai seggi elettorali, le tattiche intimidatorie adottate contro i candidati dell'opposizione e le detenzioni di manifestanti pacifici e giornalisti". Pompeo ha poi condannato "fermamente le violenze in corso contro i manifestanti e la detenzione dei sostenitori dell'opposizione" nonché le limitazioni imposte a Internet. "Come amici della Bielorussia - conclude la nota - sosteniamo l'indipendenza e la sovranità bielorussa, così come le aspirazioni del popolo bielorusso per un futuro democratico e prospero". (Nys)