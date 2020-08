Canada: studio, neri hanno più probabilità di essere arrestati e uccisi da polizia di Toronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I neri hanno più probabilità di essere arrestati, accusati, sparati e uccisi dalla polizia di Toronto rispetto ai bianchi e ad altri gruppi razziali, secondo una nuova ricerca "altamente inquietante" pubblicata lunedì dalla Commissione per i diritti umani dell'Ontario (Ohrc). Lo riporta il sito "The Star". Un'analisi dei dati relativi agli arresti e alle accuse della polizia di Toronto dal 2013 al 2017 ha rilevato che i neri sono "sensibilmente sovrarappresentati" in ogni categoria di accusa esaminata e che "significativamente" hanno più probabilità dei bianchi di essere arrestati e accusati, secondo un nuovo rapporto dell'Ohrc pubblicato questa settimana. Nel complesso, il tasso di accuse per i neri è stato 3,9 volte superiore a quello per i bianchi, e 7,1 volte superiore a quello di altri gruppi razziali, secondo il rapporto. I risultati sono "molto inquietanti, e confermano ciò che le comunità nere hanno detto per decenni - che i neri si fanno carico di un onere sproporzionato per le forze dell'ordine", ha detto l'Ohrc in una dichiarazione. Il rapporto, preparato da un team di ricercatori guidati dal criminologo dell'Università di Toronto Scot Wortley, ha rilevato che, sebbene i neri rappresentino l'8,8 per cento della popolazione di Toronto, rappresentano il 32 per cento delle cause penali. (Nys)