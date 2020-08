Coronavirus: Usa, in aumento i morti tra i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 97 mila bambini negli Stati Uniti sono risultati positivi al coronavirus nelle ultime due settimane di luglio, secondo un nuovo rapporto pubblicato dall'Accademia statunitense di Pediatria e dall'Associazione Ospedaliera dei Bambini. Lo riporta l'emittente "Cnn". I ricercatori hanno trovato un aumento del 40 per cento dei casi di coronavirus infantile negli Stati e nelle città che sono stati oggetto di studio durante quelle due settimane. La fascia d'età dei bambini varia tuttavia a seconda degli Stati, con alcuni che definiscono i bambini solo quelli fino a 14 anni e uno stato - l'Alabama - che spinge il limite a 24 anni. Secondo il nuovo rapporto, da maggio sono morti almeno 86 bambini a causa della malattia. La settimana scorsa, un bambino di sette anni senza condizioni pregresse è morto di Covid-19 in Georgia. In Florida, due adolescenti sono morti all'inizio di questo mese, segnando il sesto e settimo decesso per coronavirus dello stato tra i bambini dai 17 anni in su. Il nuovo studio e altre ricerche precedenti contraddicono le affermazioni del presidente Donald Trump, secondo cui i bambini sono "quasi immuni" a Covid-19.(Nys)