Usa: Trump, Biden è "contro Dio"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato il candidato presunto alla Casa Bianca del partito democratico, Joe Biden, definendolo "contro Dio". Lo riporta l'emittente "Cnn". In una conferenza stampa dedicata al coronavirus brevemente interrotta per una sparatoria avvenuta fuori dalla Casa Bianca, Trump cita le posizioni politiche di Biden - un cattolico praticante - sulla riforma del sistema sanitario, spiegando: "Non credo che un uomo di religione profonda sarebbe d'accordo con il piano di Bernie Sanders". (Nys)