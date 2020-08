Usa-Iran: Trump promette accordo con l’Iran se rieletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso ai suoi sostenitori che se sarà rieletto firmerà un “rapido” accordo con l’Iran. “Quando vinceremo, faremo un accordo nel giro di quattro settimane”, ha detto il capo della Casa Bianca in occasione di un evento di raccolta fondi tenuto ieri in New Jersey a casa della sua amica di lunga data Stanley Chera, morta a causa di complicazioni dopo aver contratto il Covid-19. Le parole di Trump sono state riprese in un video che sta avendo diffusione in queste ore sui social network. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono tornate a salire dopo la decisione dell’amministrazione Trump di ritirarsi dall’accordo del 2015 sul programma nucleare iraniano, firmato dall’allora presidente Barack Obama oltre che dai leader di Cina, Russia, Regno Unito, Francia e Germania. I rapporti hanno continuato a degenerare negli ultimi mesi, con l’imposizione di nuove sanzioni da parte di Washington e con l’attacco con il quale lo scorso 3 gennaio un drone Usa ha ucciso a Baghdad il generale Qassem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica. Nelle ultime settimane, la stampa statunitense ha anche rivelato che l’amministrazione Trump ha intenzione di presentare una risoluzione alle Nazioni Unite per estendere un embargo sulle armi nei confronti dell’Iran.(Nys)