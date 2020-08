Americhe: Banca interamericana di sviluppo, Argentina appoggia richiesta di Cile e Messico su rinvio elezione presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina si allinea in questo modo al Messico e al Cile, che pure hanno chiesto di poter rinviare il voto, previsto a settembre, denunciando lo scarso tempo a disposizione per il necessario dibattito tra i governatori. "Il ministero delle Finanze condivide la richiesta di posporre l'elezione del presidente di questo organismo fino a quando non ci saranno le condizioni, soprattutto per dialogare e definire il ruolo che ha questa istituzione dinanzi alle sfide sociali ed economiche che propone la congiuntura della Covid-19", si legge in un messaggio pubblicato su Twitter del ministero delle Finanze messicano. In precedenza anche il ministro degli Esteri del Cile, Andres Allamand aveva avvertito che "in nessuna circostanza è ragionevole" procedere al voto, considerata l'influenza della pandemia sulla scena regionale. Il ministero messicano ricorda inoltre che l'ipotesi del rinvio è stata "ben vista" anche dall'Alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Josep Borrell. (segue) (Abu)