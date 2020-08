Americhe: Banca interamericana di sviluppo, Argentina appoggia richiesta di Cile e Messico su rinvio elezione presidente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'elezione finale, l'assessore di Trump parte con il vantaggio del 30 per cento di partecipazione Usa nella Bid, unito all'11 per cento del Brasile. Al suo fianco, riportano i media locali, si sono già schierati anche Ecuador, El Salvador e Giamaica. Il princpale sfidante, l'argentino Gustavo Beliz, dispone dell'11 per cento della quota di Buenos Aires, e del sostegno del Messico, con il 7,2 per cento. Il mandato da presidente dura cinque anni anche se rinnovabile per tre volte. Al cileno felipe Herrera, in carica dal 1960 al 1970, sono seguiti il messicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), l'uruguayano Enrique Iglesias (1988-2005) e Moreno. La Bid, principale fonte di finanziamento per l'America latina e i caraibi, è nata nel 1959 all'interno dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa). È composta da 26 paesi come recettori di fondi e da 22 paesi donanti, tra cui Usa e Canada. (Abu)