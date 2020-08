Roma: assessore Trasporti, bene ricandidatura Raggi, città merita amministratori preparati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco di Roma. "I romani meritano amministratori onesti, coraggiosi e preparati, pronti a lottare per il bene della Capitale. Lei incarna tutti questi valori. La lotta alla criminalità e il rispetto della legalità sono sempre state il nostro faro". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese. "Virginia è stata capace di realizzare quanto altri non hanno mai osato fare, ha saputo far ripartire la macchina amministrativa, ha rimesso a posto i conti e i bilanci, ha fatto nomi e cognomi di chi faceva parte delle organizzazioni criminali a Roma e ha sfidato la corruzione. Per il bene di Roma. Senza paura - aggiunge Calabrese -. Grazie a Virginia per tutto ciò che hai fatto, e che saprai ancora realizzare. Se per alcuni non è chiaro, soprattutto che riuscirai ancora a fare, perché in questa città non si era mai visto nulla del genere. E i cittadini lo sanno riconoscere. Questa notizia mi dà ancora più forza, rispetto a quella che finora mi ha accompagnato in questi 4 anni. Andiamo avanti a testa alta", conclude Calabrese. (Rer)