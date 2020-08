Roma: assessore Sport, bene ricandidatura Raggi, serve più tempo per risolvere problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricandidatura di Virginia Raggi a sindaca di Roma alle prossime elezioni "è una scelta che mi sento di sostenere pubblicamente con grande convinzione". Lo scrive su Facebook l'assessore allo Sport di Roma Capitale Daniele Frongia. "La stessa convinzione che mi fa dire che dal 2016 ad oggi moltissimo è stato fatto per questa città e che occorre necessariamente un tempo maggiore dei primi 5 anni di consiliatura per risolvere problemi stratificatisi nel corso di decenni - aggiunge Frongia -. Per questo spero che in occasione degli Stati Generali venga consentito ai sindaci di poter proseguire attività estremamente complesse anche oltre i primi 5 anni. Ne approfitto, a poco meno di un anno dal termine di questa esperienza di governo della città, per sottolineare il grande lavoro svolto dai quasi 300 esponenti del M5s a Roma in questi anni: sindaca, colleghi di giunta, consiglieri capitolini, presidenti, assessori e consiglieri municipali. Forza Virginia, forza tutti noi", conclude Frongia. (Rer)