Inps: Di Maio, azioni come quelle dei "furbetti" fanno male alla Repubblica

- Azioni come quelle dei cinque parlamentari “furbetti” che hanno fatto richiesta del bonus destinato alle partite Iva fanno del male alla nostra Repubblica. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Lugi Di Maio, in un video su Facebook. “Non possiamo assolutamente accettare che ci siano comportamenti del genere. Le partite Iva hanno avuto diritto a quei bonus perché durante la pandemia c’erano lavoratori autonomi che non avevano più possibilità di avere regolari entrati, ed era un bonus minimo, forse troppo piccolo per le partite Iva”, ha detto Di Maio. Secondo il ministro, le partite Iva “sono i nuovi proletari, sono quelli che non si possono ammalare, che non hanno mai giorni di ferie, che sacrificano la famiglia per il lavoro che fanno” e “il bonus serviva a cercare di dargli un’entrata regolare per portare avanti la propria vita e la propria famiglia”. (Res)