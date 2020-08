Bielorussia: manifestanti provano a radunarsi nel centro di Minsk ma la polizia li disperde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti in Bielorussia hanno cercato nuovamente di riunirsi a Minsk per contestare l’esito delle elezioni presidenziali tenutesi ieri e vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko. Secondo quanto riferito, diversi dimostranti hanno raggiunto il centro cittadino dove è stata schierata la polizia in tenuta antisommossa. Gli agenti sono riusciti a disperdere i raduni utilizzando proiettili di gomma e ora le zone più centrali sarebbero completamente sgombre, a eccezione di alcuni passanti fra cui figurano anche dei manifestanti pacifici dell’opposizione. Il traffico automobilistico nelle vie del centro di Minsk è stato completamente interrotto. (Rum)