Roma: Pedica (Pd), al M5s piace perdere facile con ricandidatura Raggi

- "Raggi si ricandida? Al M5s piace perdere facile. Non ci sono dubbi sul fatto che i romani manderanno per sempre a casa il sindaco peggiore della storia di Roma". È quanto afferma Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Roma non può permettersi la follia di un Raggi bis – sottolinea Pedica -. Davanti allo scempio degli ultimi anni, è assurdo solo pensare a un secondo mandato della sindaca grillina. Non possiamo chiudere gli occhi sulla debacle del trasporto pubblico e sul fatto che la Capitale è diventata terra di nessuno. Non smetterò di dire che questa città merita un vero sindaco e non mi stancherò di fare opposizione e lavorare per creare una vera alternativa". (Rer)