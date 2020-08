Trasporti: assessore Roma, bus a fuoco vecchi, con noi su strada 500 nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con noi su strada 500 nuovi bus e continueremo ancora: nel 2021 arriveremo a oltre 800". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese. "Oggi sono andati a fuoco due autobus: erano vecchi, avevano percorso milioni di chilometri. Uno aveva oltre 15 anni d’età. Pensate, la flotta Atac conta anche vetture di 20 anni - spiega Calabrese -. Un’eredità pesante con cui abbiamo dovuto fare i conti. Una vergogna. Le opposizioni dovrebbero solo avere il buon gusto di tacere, perché quanto è accaduto negli ultimi anni in Atac è soprattutto loro responsabilità. Conseguenze che paghiamo ancora oggi. È altresì chiaro che la cittadinanza merita soluzioni immediate ed è a loro che dobbiamo delle risposte. Per questo sto per chiedere al nuovo amministratore unico di Atac di valutare un cambio nella filiera delle manutenzioni. Ricordo - aggiunge l'assessore - che al nostro arrivo ci siamo trovati di fronte un bivio: se svendere ai privati l’azienda di trasporto pubblico di Roma o salvarla dal baratro per farla ripartire. Abbiamo scelto la seconda opzione, investendo risorse ed energie: grazie ai nostri investimenti avremo circa 800 nuovi mezzi sulle nostre strade ed entro il 2021 più della metà dei bus sarà completamente rinnovata. E questo è un dato incontrovertibile. A chi oggi delle opposizioni punta il dito contro quest’amministrazione chiedo dov’era quando poteva scegliere di destinare risorse all’acquisto di nuove autobus. Che cosa hanno fatto per tutelare l’azienda pubblica di trasporto più grande d’Europa e quindi garantire un servizio efficiente ai romani? La realtà - conclude l'assessore Calabrese - è che oltre ad accumulare debiti non hanno fatto nulla. Ancora oggi paghiamo il loro immobilismo. E questo i romani lo sanno". (Rer)