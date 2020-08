Usa: Trump invita il football universitario a ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esortato i presidi delle università e i direttori atletici a proseguire la stagione di football universitario di quest'autunno, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza dovute alla pandemia di coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". "Gli studenti-atleti hanno lavorato troppo duramente per poter cancellare la loro stagione", ha twittato Trump, condividendo l'hashtag #WeWantToPlay usato da alcuni importanti giocatori di football universitario. Il presidente ha condiviso un post di Trevor Lawrence, uno dei giocatori più importanti dello sport, in cui il quarterback della Clemson University ha dichiarato il suo desiderio di giocare e ha chiesto che la istituzioni stabiliscano procedure di sicurezza e regole uniformi sull'idoneità. L'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, interrogata sul tweet durante un briefing con i giornalisti, ha detto che Trump "vorrebbe tanto vedere il football universitario riprendere in sicurezza il suo sport". (Nys)