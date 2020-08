Inps: Di Maio su "furbetti" bonus, non fanno fare gran figura alla politica in una fase di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle (M5s) da anni chiede che i parlamentari si taglino lo stipendio, che vengano aboliti i vitalizi e che si riduca il numero dei legislatori: per questo motivo la vicenda dei “furbetti” del bonus sulle partite Iva non fanno fare una grande figura alla politica in questa fase di difficoltà economica. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un video pubblicato su Facebook. “Ricordiamo che ci sono tanti padri e madri di famiglia che chiedevano quel bonus perché non riuscivano ad arrivare a fine mese e questo di sicuro non è un problema dei parlamentari. Noi dell’M5s chiediamo da anni che i parlamentari si taglino lo stipendio, abbiamo fatto la battaglia per i vitalizi e per il taglio dei parlamentari. Il referendum del 20 e 21 settembre durante i quali sarete chiamati a votare dovranno essere un segnale di sobrietà”, ha detto Di Maio. (Res)