Roma: De Priamo (Fd'I), romani non consentiranno a Raggi di fare ancora danni

- "La ricandidatura della Raggi rappresenta un'ottima notizia perché consentirà ai romani di esprimere un giudizio diretto sul governo della pentastellata": i romani non consentiranno a Raggi di fare ancora danni. È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Evidentemente la Raggi è inconsapevole dello stato d'animo dei romani e vuole testarlo direttamente nella cabina elettorale, contenta lei. Sul fatto poi che la Raggi tema che altri siedano alla tavola da lei apparecchiata c'è da dire che il menù che lascia a questa tavola è fatto di autobus flambé, aree verdi abbandonate e bruciate, insalata di mondezza per strada e altre amenità - aggiunge De Priamo -. Chi si siederà a quel tavolo avrà molto da fare per riparare i guasti della Raggi. In questi anni in ogni caso il conto lo hanno pagato i romani e per questo motivo è praticamente impossibile che offrano alla Raggi la possibilità di continuare a fare danni".(Com)