- "Se dopo aver fallito come Sindaca e aver perso tutte le elezioni degli ultimi 3 anni continui a minacciare di ricandidarti, significa che hai a cuore solo il tuo destino è non quello di Roma". Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Virginia Raggi è già il passato, lavoriamo per la riscossa politica e civica della Capitale”, conclude Casu. (Rer)