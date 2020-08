Bielorussia: fonti locali negano morte di un manifestante, pestato dagli agenti ma ancora vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra essere stata smentita la notizia del manifestante bielorusso morto a Minsk durante le proteste avvenute ieri nella capitale del paese dopo l’annuncio della vittoria di Aleksandr Lukashenko alle elezioni presidenziali. Inizialmente è stato riferito che un uomo, di nome Yevgeny Zaichkin, sarebbe morto in seguito a un pestaggio della polizia. L'agenzia di stampa bielorussa legata agli ambienti di opposizione “Nexta” ha riferito nelle prime ore di questa mattina che Zaichkin era morto e che si stava cercando di ottenere ulteriori informazioni. Tuttavia, stando a quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale ieri sera e dimesso questa mattina con una commozione cerebrale, alcuni punti di sutura e diverse contusioni. Per tutto il giorno le autorità bielorusse hanno smentito le indiscrezioni pubblicate sulla morte di un manifestante. (Rum)