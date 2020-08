Mar cinese meridionale: due navi di Pechino in aree contese, le Filippine protestano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, la Cina continua a rivendicare diritti economici nell’area, che si trova a circa 85 miglia nautiche dall’isola filippina di Palawan e a 595 miglia nautiche dalla costa cinese nella provincia di Hainan. I colloqui tra le due parti volti a superare l’impasse sullo sfruttamento degli idrocarburi nella zona sono ancora in fase di stallo. Le dichiarazioni di Bacordo giungono a un giorno di distanza da quelle del segretario agli Esteri delle Filippine, Teodoro Locsin: “Per quanto ne so, abbiamo fermato tutte le ricerche marittime da parte di navi straniere. Ogni nave che svolge attività del genere deve avere a bordo un equipaggio scientifico filippino”. Secondo il capo della Marina di Manila, invece, “navi delle forze navali e della guardia costiera cinese, così come pescherecci, continuano a violare la Zona economica esclusiva delle Filippine e a volte sembrano cercare di provocare un’aggressione da parte filippina”. (Fim)