Roma: assessore Trasporti, pista ciclabile Ostia rispetta normativa vigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pista ciclabile di Ostia è opportunamente delimitata, come previsto dal codice della strada, e rispetta la normativa vigente. Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese. "Su alcuni media è partita la campagna denigratoria della ciclabile sul litorale romano. Addirittura si parla di 'parcheggi killer' per le persone con disabilità - sostiene Calabrese -. Niente di più falso, ovviamente. La pista è opportunamente delimitata, come previsto dal codice della strada, e rispetta la normativa vigente. Gli stessi veicoli parcheggiati parallelamente alla ciclabile sono da considerare a tutti gli effetti delimitatori di protezione non certo una 'follia'. Inoltre per realizzare quest’opera non abbiamo cancellato alcun posto auto per disabili. Fa sorridere pensare che chi scrive non sappia o faccia finta di non conoscere il contenuto di norme nazionali. Non stupisce l’accanimento di alcuni partiti politici di opposizione contro un’amministrazione che - continua l'assessore - sta cambiando volto alla città con opere realizzate per migliorare la vita dei cittadini. Del resto quando erano loro ad amministrare Roma non hanno saputo disegnare neanche un metro di pista ciclabile. Ecco spiegato perché non abbiano alcuna idea di come si realizzi. Su questi temi dovrebbero solo avere il buon gusto di tacere e pensare al bene dei romani. Sicuramente farebbero più bella figura. È nostra intenzione trasformare la ciclabile transitoria, non temporanea, in definitiva. Queste piste vengono fatte seguendo un iter semplificato ma, una volta completati i dettagli progettuali, diverranno permanenti. Ricordo che la pista parte da via Giuliano da Sangallo e prosegue per circa 5 km verso piazzale Cristoforo Colombo e si collega ai 2 km già esistenti di Ostia Ponente. L’opera ha seguito un iter di coinvolgimento di tutti i soggetti competenti e rientra - conclude l'assessore - nel piano strategico adottato dal X Municipio per l'emergenza Covid19". (Rer)