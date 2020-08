Messico: coronavirus, la sindaca in isolamento dopo test positivo di un collega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, è da oggi in auto-isolamento dopo che uno dei suoi principali collaboratori, il ministro dell'Interno cittadino José Alfonso Suarez del Real, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo ha annunciato la stessa Sheinbaum su Twitter, precisando di aver trascorso del tempo assieme a Suarez del Real nella giornata di ieri. "Nel rispetto dei protocolli sanitari, rimarrò a casa nei prossimi giorni, fino a quando non mi sottoporrò nuovamente al test. Sono in perfette condizioni e seguirò tutto da remoto", ha aggiunto la sindaca della capitale messicana. In Messico sono stati confermati finora 480 mila casi di contagio, con oltre 52 mila morti per Covid-19. (Mec)