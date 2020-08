Usa: Trump terrà il discorso di accettazione alla Casa Bianca o a Gettysburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha detto che ha intenzione di tenere il suo discorso di accettazione alla Convention Nazionale Repubblicana dalla Casa Bianca oppure a Gettysburg, in Pennsylvania. "Annunceremo presto la decisione", ha twittato Trump. Trump ha parlato per l'ultima volta a Gettysburg, il luogo della battaglia della Guerra civile e del famoso discorso dell'ex presidente Abraham Lincoln, nell'ottobre del 2016. Altri presidenti hanno tenuto discorsi a Gettysburg, anche se in genere sono stati intorno al Memorial Day invece dei discorsi di accettazione. L'addetto stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha suggerito che un discorso Trump di Gettysburg si sarebbe concentrato sui temi dell'unità, dicendo che "il presidente ha fatto molto per riunire questo Paese" nonostante l'intensa polarizzazione durante il suo primo mandato. Trump la scorsa settimana ha detto che "probabilmente" terrà il discorso della Casa Bianca, un'idea che ha attirato l'attenzione anche di alcuni repubblicani.(Nys)