Fase 3: Rosati (Eur Spa), bene riapertura fiere a settembre, garantire sicurezza e sviluppo

- "Ritengo che con l'ipotesi della riapertura delle Fiere a partire dal primo Settembre si vada nella giusta direzione. E' necessario garantire un equilibrio tra sicurezza e sviluppo salvaguardando la salute e rimettendo in moto l'economia". Lo dichiara in una nota l'amministratore di Eur Spa Antonio Rosati. "Il governo Conte sta riuscendo a coniugare questi due aspetti e, come Eur Spa cercheremo di essere pronti", conclude. (Com)