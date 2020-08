Brasile: Bolsonaro promulga accordo libero scambio settore automobilistico con Paraguay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i prodotti automobilistici e i pezzi di ricambio prodotti in Paraguay (parte più debole del trattato) avranno sin da subito accesso libero in Brasile. I prodotti brasiliani, invece, saranno tassati al 2 per cento all'ingresso in Paraguay. Le tariffe diminuiranno gradualmente, attraverso l'applicazione dei margini di preferenza, fino alla cancellazione completa dei dazi entro la fine del 2022. L'anno scorso, il Brasile ha esportato 415 milioni di dollari in Paraguay e ha importato 235 milioni di dollari in prodotti automobilistici. I termini del trattato erano stati discussi nell'ambito dell'ultimo vertice del Mercato unico del Sur (Mercosur). Un accordo dello stesso tipo era stato firmato a giugno 2019 tra Brasile e Argentina e ne esiste già uno anche con l'Uruguay, siglato nel 2015 nell'ambito dell'Associazione latinoamericana di integrazione (Aladi). Le condizioni stipulate nel singoli trattati bilaterali sono valide a tempo indeterminato o fino a quando l'intero settore automobilistico non sarà adeguato al Regime generale del Mercato unico del Sud (Mercosur), che prevede una tariffa esterna comune (Tec) in 11 livelli tariffari interni, le cui aliquote variano dallo 0 al 20 per cento. (segue) (Brb)