Brasile: Bolsonaro promulga accordo libero scambio settore automobilistico con Paraguay (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattato con il Paraguay era stato concluso in un momento di forte calo degli acquisti di veicoli brasiliani da parte dell'Argentina, il principale mercato del settore per il Brasile. Alla fine dell'anno scorso, quando è stato annunciato l'accordo, l'associazione brasiliana che riunisce le case automobilistiche, Anfavea, aveva salutato l'accordo con il Paraguay come positivo, sottolineando tuttavia che il mercato del paese vicino non è grande. "Difendiamo più accordi, con più paesi, perché ciò aumenta la competitività delle esportazioni del settore, così come le importazioni. Il mercato paraguaiano è piccolo, ma è vantaggioso ottenere più affari", dichiarava il presidente dell'associazione delle case automobilistiche, Luiz Carlos Moraes. (Brb)