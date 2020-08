Roma: Giannini (Lega), ricandidatura Raggi batte scherzi a parte, per centrodestra vittoria a tavolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speriamo che la Raggi, nel comunicare ai suoi consiglieri capitolini la volontà di ricandidarsi a sindaco di Roma, faccia sul serio. Per il centrodestra sarebbe una vittoria a tavolino senza il bisogno di elezioni. Se invece era una battuta, sappia che è stata più divertente di un'intera trasmissione di Scherzi a parte' ". Lo afferma, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "A dire il vero la sua ricandidatura ci sta tutta - aggiunge Giannini -. In 5 anni è riuscita a tenere Roma pulita, a ripare tutte le buche, a non far andare a fuoco nemmeno un mezzo pubblico, a creare scale volanti più che mobili nella metropolitana. Dispiace solo una cosa. La mancata creazione della funivia di Casalotti. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta". (Com)