Roma: assessore Bilancio, bene ricandidatura Raggi, con lei andiamo avanti

- Virginia Raggi ha sciolto la riserva: si candiderà alle prossime elezioni comunali di Roma. "La sua parola significa un no definitivo al ritorno della confusione e del malaffare nella Capitale". Lo scrive su Facebook l'assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle partecipate di Roma Gianni Lemmetti. "Con lei abbiamo messo in ordine i conti della prima città d’Italia e ricominciato a programmare la spesa, approvando i bilanci in tempo - aggiunge Lemmetti -. Con lei abbiamo condotto Atac, la società del trasporto pubblico, sulla strada del risanamento, mettendola sotto il controllo del Tribunale: entro il 2021 daremo più di 800 mezzi nuovi ai cittadini. Con lei abbiamo aggiornato e reso più efficaci i regolamenti, riscrivendo norme vecchie anche di 14 anni. Con lei abbiamo dimezzato i tempi dei pagamenti alle imprese e ai fornitori, innestando un cambiamento incisivo nella macchina amministrativa. Con lei andiamo avanti", conclude l'assessore. (Rer)