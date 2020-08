Somalia: sommossa sedata in carcere, almeno sei detenuti uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei detenuti sono rimasti uccisi nel carcere centrale di Mogadiscio, in Somalia, a seguito di una rivolta all'interno dell'istituto. Lo rende noto la radio di Stato, secondo cui tra i prigionieri vi sarebbero anche sei feriti. Una fonte anonima tra le guardie carcerarie ha raccontato che gli ammutinati sono riusciti a sottrarre armi ai secondini in servizio oggi pomeriggio e a ucciderne tre. Le forze di sicurezza e le guardie carcerarie hanno risposto uccidendo sei aggressori e fermandone altri cinque. Secondo quanto riferito dalla radio di Stato sul suo sito web, "l'operazione per ristabilire l'ordine all'interno della prigione è stata completata".(Res)