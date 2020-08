Americhe: Banca interamericana di sviluppo, Argentina appoggia richiesta di Cile e Messico su rinvio elezione presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina si è aggiunta alla lista di paesi che chiedono di posticipare l'elezione del presidente della Banca interamericana dello sviluppo (Bid), un tema sempre più caldo nell'agenda della politica regionale dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di rompere con la tradizione che vuole un sudamericano alla guida dell'istituto. "Siamo d'accordo con gli altri paesi latinoamericani nel chiedere un rinvio della riunione prevista per il 12 e 13 settembre", ha affermato oggi il ministro degli Esteri di Buenos Aires, Felipe Solà, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente "Radio con vos". "Si tratta di un rinvio necessario perché non è possibile che una questione per noi vitale come la presidenza del Bid si decida in una riunione virtuale", ha aggiunto. Il ministro Solà ha quindi ribadito che l'Argentina sostiene la candidatura di un suo rappresentante, l'attuale sottosegretario per gli Affari strategici ed ex ministro della Giustizia, Gustavo Beliz, mentre gli Usa propongono invece l'attuale assessore del presidente Donald Trump ed ex funzionario del Fondo monetario internazionale (Fmi) Mauricio Claver Carone. (segue) (Abu)