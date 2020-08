Roma: Mollicone (Fd'I), su ricandidatura Raggi panico fra i romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Virginia Raggi si ricandida? Panico fra i romani, anche fra chi l'aveva votata. Il peggior rappresentante di Roma da Cola di Rienzo in poi: periferie lasciate a sé stesse, degrado ovunque, immigrazione clandestina, campi rom, roghi tossici, il commercio in crisi. Per ora Raggi ha pensato solo a sistemare gli amici degli amici e garantire le occupazioni di sinistra". Lo dichiara, in una nota, il deputato Fd'I Federico Mollicone.(Com)