Costa Rica: esportazioni zucchero, caffè e carne cresciute durante pandemia

- Il volume delle esportazioni di zucchero, caffè, e carne del Costa Rica hanno registrato una crescita durante la prima metà del 2020, iniettando importanti risorse nell'economia del settore agricolo del paese centro-americano. In particolare a migliorare la bilancia commerciale costaricana è stata l'aumento della domanda di carne dalla Cina e di zucchero e caffè dalla Corea del Sud. L'export del settore agricolo è cresciuto complessivamente del 2 per cento grazie al dinamismo ci alcuni prodotti che tradizionalmente guidano le esportazioni. Nel caso delle banane, le transazioni sono aumentate del 9 per cento durante i primi sei mesi dell'anno, mentre l'ananas ha subito una contrazione del 4 per cento. (segue) (Bua)