Costa Rica: esportazioni zucchero, caffè e carne cresciute durante pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente nella prima metà dell'anno il Costa Rica ha esportato beni per 5,6 miliardi di dollari, registrato un calo del 2 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Parte di questo calo è dovuto al calo delle vendite di dispositivi medici, settore che ha guadagnato terreno negli ultimi anni ma che ha subito un impatto negativo con a causa della crisi sanitaria legata alla pandemia di coronavirus. Questo perché le aziende in Costa Rica non producono le forniture utili al contrasto della Covid-19. I dispositivi medici pesano per il 30 per cento sull'export totale costaricano, seguito al secondo posto dal settore agricolo con un peso complessivo del 27 per cento. (Bua)